中央銀行公布1月外匯存底，較2021年12月底增加4.66億美元至5488.74億美元，連續六個月創歷史新高。

央行外匯局局長蔡烱民表示，1月外匯存底變動的主要因素為外匯存底投資運用收益，及主要貨幣對美元的匯率變動。統計當月國際美元指數上揚1.36％，歐元、英鎊、澳幣、日圓等各貶值1.62％、0.67％、3.02％、0.27％，以這些貨幣持有的外匯資產折計為美元後減少。

蔡烱民指出，1月外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計7357億美元、月減188億美元，約當外匯存底134％、月減4個百分點。

有關新台幣今年以來偏弱整理，9日收在27.822元兌1美元。蔡烱民說明，匯市去年第二季之後回歸供需平衡，今年以來美債及歐債殖利率上揚，壽險、投信海外投資增加，抵銷出口廠商大量賣需，匯市應可續維持供平衡的穩定狀態。