俄烏戰火一觸即發，資深投資策略師羅契（David Roche）預測，萬一俄羅斯軍事入侵烏克蘭，油價「肯定」觸及每桶120美元，全球經濟局勢將「徹底改變」。

羅契本周一上CNBC節目《Squawk Box Europe》指出，俄羅斯下一步行動難測是「房間的幽靈」（the ghost in the room），很可能將全球市場搞得天翻地覆。

他表示，「萬一俄羅斯入侵烏克蘭並遭到制裁，阻撓俄國使用外匯機制、通訊系統等等，禁止它出口石油、天然氣、煤炭等大宗商品，到時候肯定會看到油價衝上每桶120美元。」

羅契還預測，即便不將對油價的潛在影響考慮在內，俄羅斯入侵烏克蘭也會釀成深遠的經濟後果。他警告，市場投資人大多低估了俄烏危機的潛在影響。

他主張，假如俄羅斯總統普丁確實對烏克蘭動武，美國及其盟國勢必對俄羅斯祭出嚴厲制裁，歐洲股市和全球經濟前景將「徹底扭轉」。

美國國會議員已經放話，要對俄羅斯施以「最極端制裁」（the mother of all sanctions），「來削弱俄羅斯經濟」，藉此保衛烏克蘭。英國與德國部長也警告，要是莫斯科對烏克蘭採取任何激進手段，就必須承擔經濟後果。

不過有專家示意，俄羅斯甘願付出「真正財政損失」及全面戰爭的代價，以達到其在烏克蘭的政治目的。

歐洲外交關係委員會（ECFR）1月底針對7個歐盟成員國5529人的民調發現，絕大多數受訪者認定俄羅斯會入侵烏克蘭。而大部分受訪者並指出，萬一俄羅斯真的長驅直入，北約和歐盟應會出兵防衛烏克蘭。

4月交割的倫敦布蘭特期油合約9日小跌到每桶90.50美元附近，但自今年初以來，油價從原本不到80美元持續穩定上漲。

莫斯科口頭否認有入侵烏克蘭的打算，卻將13萬士兵、坦克、導彈甚至新鮮血液移往俄烏邊境。克里姆林宮要求烏克蘭絕不加入北約組織，並希望北約減少在東歐的部署。