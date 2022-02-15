南韓股市周二收在近兩周半的低點。投資人擔憂俄羅斯出兵烏克蘭，以及美聯準會的升息動作，讓避險資產需求上升。韓元走弱，基準債券殖利率下跌。

周二南韓KOSPI指數收跌27.94點或1.03%，為2676.54點，連三跌，指數也來到自1月28日來最低點。周一韓股收跌1.57%。

重量級個股中，電池製造商樂金能源解決方案和SK海力士分別跌4.15%和2.48%。網路平台公司Naver跌1.09%。

東歐情勢緊張，俄羅斯駐歐盟大使Vladimir Chizhov說，如果俄羅斯公民開始在烏克蘭和包括反叛地區的Donbass地區遭到殺害，俄羅斯將作出回應。

就在數個小時之前，烏克蘭總統Volodymyr Zelenskiy呼籲國民在周三於家戶懸掛國旗，並齊聲唱國歌，呼籲烏克蘭人團結。媒體解讀為俄羅斯入侵的開端。

美聯準會鷹派官員James Bullard在周一表示，三月政策會議應加快升息腳步。

Daishin證券分析師Lee Kyoung-min說，由於地緣政治緊張升高，以及對美聯準會收緊政策的謹慎態度，風險偏好繼續受到壓抑。

外資淨賣2648億韓元(約2.2億美元)。

韓元跌0.73%，1199.8韓元兌1美元。

基準10年其國債殖利率跌0.2個基點，為2.705%。