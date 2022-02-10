金管會公布外資進出最新統計，雖然台股受美國聯準會（Fed）轉鷹等因素影響，2022年1月下跌達2.98％，但外資持續淨匯入達約40.5億美元（約新台幣1126.8億元），連3月加碼逾40億美元，使累計淨匯入金額達2336.46億美元，續創歷史新高紀錄。

金管會統計，外資1月淨匯入約40.5億美元，其中一般外資淨匯入約40.6億美元、陸資淨匯出約0.1億美元。合計外資累計淨匯入金額達2336.46億美元，其中一般外資淨匯入約2336.15億美元、陸資淨匯入約0.31億美元。

而外資在去年11、12月積極回補台股合計達734.26億元後，今年1月再度反手出脫、轉為賣超428.97億元，其中對上市股票轉為賣超226.64億元，對上櫃股票則持續擴大賣超達202.33億元。

外資去年11、12月分別淨匯入達61億、47.6億美元，今年1月儘管調節賣超台股、仍持續淨匯入達約40.5億美元，連3月加碼逾40億美元、合計淨匯入達149.1億美元，顯示外資對台股仍有信心，等待更好時機進場布局。