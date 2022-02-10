高雄市前鎮分局草衙派出所警員除夕夜當晚值勤，在沒有民眾的派出所內，玩餘興節目，扮演「舞獅」和用玩具手槍撒錢，也有男警將千元鈔塞進褲檔，應景的年節影片瘋傳後，雖多數人認為「大過年討個歡喜，笑笑就好」，但高雄市警局高層卻認為「影片不雅，有損警察形象」，不僅毫不留情地對相關警員祭出破紀錄的17支申誡，還加碼輪番請督察單位對該所及前鎮分局「照三餐」督勤，引發基層反彈「有這麼嚴重嗎？」。

前鎮分局草衙派出所警員在春節除夕夜當晚，值班和備勤同仁在晚餐後，因派出所內沒有民眾，眾人一時興起，先由1名女警身穿「美國隊長」的緊身裝，和1名警玩起「弄獅」在派出所踩犯人椅、繞辦公室拜年的動作，引發現場同仁哄堂大笑；後來有員警拿玩具手槍噴出「千元鈔票」，象徵「恭喜發財」，1名男警因玩得過嗨，當場將鈔票塞進褲檔，眾人在歡笑中過除夕夜。

沒想到，草衙所的警員歡慶過年的賀歲影片曝光後，在網路社群媒體瘋傳，多數人認為「大過年的，警員平時太操，只是討個歡笑和吉利，笑笑就好」，但卻市警局高層震怒，直接認為「該影片造成社會觀感不佳」，分局長陳志榮第一時間未挺基層，反而跳出來急滅火，澄清「員警是飯後臨時起意，即興娛樂，並非刻意安排，對於觀感不佳會檢討改進，違反規定也會究責」。

市警局定調嚴厲懲處草衙派出所後，事後傳出，共對草衙所相關參與「舞獅」影片的警員以及草衙所正、副所長共祭出17支申誡，不僅創下高雄警局非「警察違紀案」的單一個案中申誡最多次的紀錄。

根據了解，前鎮分局不僅呈報對草衙所相關警員懲處17支申誡，市警局督察室對前鎮分局和草衙所加碼督導，其中「涉案」的草衙所更是「照三餐」督勤，此舉也引發基層反彈，讓前鎮分局基層警員士氣一片低落。

基層警員質疑：「賀歲影片和酒駕警員、違反風紀的警紀相比，有這麼嚴重嗎？」、「照三餐督，能改善什麼？」。

前鎮分局分局長陳志榮表示，9名警員除拍下引發社會觀感不佳外，還有勤務督導不佳以及內部管理所致，目前懲處已提報警局待核定。