高雄市前鎮分局草衙派出所警員除夕夜當晚玩餘興節目，扮演「舞獅」和持玩具手槍撒錢，也有男警將千元鈔塞進褲檔，應景的年節影片瘋傳後，雖多數人認為「大過年笑笑就好」，但分局和警局均認為「影片不雅，有損警察形象」，不僅毫不留情地對9名員警祭出破紀錄的25支申誡外，分局也加碼補刀，指9名警員當下群聚，未戴口罩，依違反傳染病防治法移送衛生局裁處，令基層狠批：「長官趕盡殺絕！」。

前鎮分局草衙派出所警員在春節除夕夜當晚，值班和備勤同仁在晚餐後，玩起眾人玩「交換禮物」後，一時興起，由1名女警身穿「美國隊長」的緊身裝，和1名男警玩起「弄獅」戲碼，2人在派出所踩犯人椅、繞辦公室拜年的動作，引發現場同仁哄堂大笑；後來有員警拿玩具手槍噴出「千元鈔票」，象徵「恭喜發財」，1名男警因玩得過嗨，當場將鈔票塞進褲檔，眾人在歡笑中過除夕夜。

市警局高層和前鎮分局認為警員在賀歲影片中玩得太過，引起社會觀感不佳，調查後，以該起懲處案是對於草衙派出所勤務時間，因勤務未落實、拍攝與公務無關的不雅影片上傳公務群組等，依員警違反勤務紀律、警察機關使用即時通訊軟體注意事項的規定，及幹部未善盡內部管理之責，視個別情節予以究責。

分局督察組調查後，對9名相關警員祭出25支申誡，創下高雄警局非「警察違紀案」的單一個案中申誡最多次的紀錄；市警局督察室表示，分局懲處案剛送至警局，會審酌個案狀況予以審核後做出結論，懲處並非「照單全收」。

但據了解，9名員警除吞下25支申誡外，分局也因警員在影片中未戴口罩，依違反傳染病防治法規定，在主管機關衛生局未主動了解下，逕自將9人移送衛生局裁處，讓聞訊的高雄員警直指「太離譜」、「長官趕盡殺絕，難怪派出所同仁一片士氣低迷」。