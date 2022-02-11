新北市土城區永豐路255巷因臨近山區邊坡，每逢大雨或地震就會傳出落石或樹木倒塌意外，不僅壓毀停在路旁的轎車，也阻斷路上140戶居民的唯一出入口，當地里長、新工處等單位多次會勘後，將在沿路設置擋土牆，預計5月份完工，保障人車安全。

土城廷寮里長李月嬌表示，廷寮里位在土石流警戒區內，只要有落石或是樹木倒塌，當地民眾都會相當擔心，永豐路255巷過去只要遇到大雨或地震就會掉落零星碎石，偏偏該條道路又是許多住戶唯一的出入通道，每次下雨經過大家都人心惶惶，擔心會被落石砸中。

「嘩的一聲巨響，整片邊坡都倒塌」李月嬌表示，去年9月份一場大雨使得邊坡嚴重倒塌滑落，就連路邊的電線桿、轎車都被壓損，所幸當時沒有民眾路過，不然災害慘重，當地居民自此頻頻反映，要求改善，市議員廖宜琨也與區公所會勘多次，判定確實邊坡有維修防護的急迫性。

土城區公所表示，雖然永豐路255巷不在土石潛勢區內，但巷口至25弄都有土石崩落的危險，因此會勘評估後，決議沿線設置擋土牆，目前已向市府爭取災損經費600萬元施作，目前區公所也在評估青雲路、石門路等接近山區路段設置擋土牆可能，但因設置金費較高，仍須待市府勘查程序認定。

李月嬌表示，擋土牆設立完成後，她也會召集里內志工，盼比照永豐路195巷擋土牆面，漆上美麗山野美景，融入自然特色，使廷寮里擺脫工業鄰里形象，成為登山客打卡熱點。