10日，韓國單日確診者正式突破5萬人，紐約時報指出，農曆新年長假過後，韓國新冠病例激增且未見趨緩，同時，類似的情況也發生在亞洲其它地區。

由於Omicron具有高度傳染力，日前韓國政府也預估，2月底時，每日新染疫者可能暴增至17萬人。紐約時報報導，在歡度過農曆春節的亞洲其它地區，新冠疫情又開始嚴峻起來。

根據Our World in Data數據統計，過去兩周的新冠病例，新加坡多增超過1倍，香港大增5倍多，而印尼則飆升近12倍。至於沒在過農曆春節的日本，同一個時間點，每天也有超過9.4萬新病例，差不多是以倍數在成長。

從新冠病毒爆發迄今，染疫總數已超過百萬的韓國為了抗疫，目前核酸檢測PCR是以部分高風險民眾為主，同時，在治療方面也是。上周，韓國也延長實施晚上9點過後必須打烊的社交禁令。

另外，韓國也推行疫苗通行證，就是要民眾積極去打新冠疫苗，若沒有施打加強劑，很多場所都不能進入，包括辦公室、公共場所、餐廳甚至運動中心等。