凱基證券以ESG永續金融為使命，專注與弱勢共好、環境共生兩項目標，而凱基證券捐贈設立凱基慈善基金會，長期落實關懷弱勢，提供突遭變故之學生家庭或個人即時性急難救助，連續十年來已協助400多個家庭，幫助他們度過短期難關；此次新冠肺炎疫情為社會帶來嚴重衝擊，更讓弱勢家庭經濟雪上加霜，凱基慈善基金會親赴受助家庭，致贈慰問金聊表心意，讓他們獲得來自企業社會的溫暖，並祝福新年一切平安順利。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，提供弱勢學童助學金與急難救助是基金會主要援助項目，助學金可幫助孩子安心就學，急難救助則以「救急」為目的，讓突逢變故的家庭能夠維持運作。兩項援助加乘之下，能讓孩子們的學業與家庭運作維持正常，同時也為孩子們建立起長期的關懷系統。每年的寒冬送暖活動主要就是在探訪這些接受急難救助與助學金的孩子們，經由親訪慰問，瞭解小朋友和家庭後續是否仍需更多協助，讓關懷不中斷、生活能穩定。

凱基慈善基金會發現需要協助的弱勢家庭，許多都是單親或隔代教養，每一個家庭都有不同的辛酸與困難；例如台東學童小諾一家五口原本靠爸爸打兩份工養家，但年前爸爸卻突發急病辭世，家中無力辦理後事，後續生活亦堪慮；凱基慈善基金會先提供急難救助金安頓，再以助學金協助小諾就學，媽媽在收到慰問金時熱淚盈眶。

另外雲林的學童小森一家人，則是由單親爸爸獨力照顧年幼兄妹倆，小森爸爸原先謀職就因為需要照料孩子而受限，不料受新冠肺炎疫情影響，打工的餐廳結束營業讓他頓時失去工作，又遭遇車禍不良於行，接連打擊讓家庭陷入困境，凱基慈善基金會的救助金適時讓小森爸爸能夠喘一口氣，也扶助了小森家暫時度過難關。

凱基慈善基金會以協助弱勢為宗旨，長期回饋社會，幫助突發變故之弱勢學生家庭度過難關，也持續推動弱勢學生助學金計畫，連續十年來已投入超過4000萬元，以實際行動發揮企業影響力，期望為社會永續發展貢獻心力。