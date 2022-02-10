美股四大指數9日再同步反彈，尤其費城半導體指數強漲3.35％，激勵台積電（2330）及聯發科（2454）股價同步大漲1％以上，聯發科收復所有短中長均線，股王矽力-KY（6415）更勁揚3％以上大漲超過百元、股價重返4千元大關，整體半導體上市股漲勢如虹。

上市櫃半導體指數今天表現閃耀，類股指數同步大漲1.5～1.7％以上，個股表現亮眼。上市半導體股中，台勝科今天大漲逾8％漲勢最強，其次祥碩、矽力-KY、新唐、世芯-KY、華邦電、捷敏-KY寺漲幅都在2～4％之間，另致新、富鼎、台積電、聯發科、旺宏、日月投控、京元電子及十銓等，漲幅都在1％以上。

上櫃半導體股則有禾瑞亞漲停，譜瑞-KY及鈺創等都各大漲5～6％以上，M31、環球晶、合晶、中美晶．台星科及群聯等都上揚3～4％以上，威剛、晶宏、凱鈺、宏捷科、博磊、創惟、世界、普誠、家登、安格、研通、陞達科技等，股價均齊漲逾1～2％。