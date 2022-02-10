明天開學日，九如國小已備好教室隔板。（曹明正攝）

高中以下各級學校明天開學，高雄巿長陳其邁10日指示3副市長與教育局長謝文斌分別至九如、成功與鳳翔國小關心防疫整備情況，為全面升級校園防疫戒備，下午陳其邁將宣布，只要有1位師生確診，全校就將停課14天。

副巿長史哲10日至九如國小視察防疫整備工作，校長陳菁萍說，開學前已主動關懷學生健康情形，明入校前皆要測量體溫，發放貼紙辨識，並請學生將體溫記錄於親師手冊中備查；另也掌握入校施工人員、志工等接種情形。

史哲說，過去1、2年各級學校在防疫整備都已有相當經驗，但面對omicron疫情，仍要求加強清消以及洗手頻率，另也針對營養午餐工作人員與隔板的部分強化，他並呼籲不要輕忽春節過後的疫情，以嚴謹的態度面對開學。

謝文斌說，提醒家長及同學們，有任何呼吸道的症狀，不要到學校，應直接就醫，由醫療單位做處理，學校端也要每2小時落實門把、廁所、水龍頭等清消，教室要保持開窗通風、務必勤洗手、戴口罩、保持社交距離。