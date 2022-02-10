立法院國民黨團今召開「政府宣布開放核災食品進口，對國人健康之影響與危害」公聽會，對於是否再發起公投，2018年「反核食」公投領銜人、前台北市長郝龍斌認為，公投大選已經脫鉤，公投投票率一定低，所以現在辦公投是不實際的事情。

郝龍斌指出，馬英九的意思是，民進黨要證明新的民意，就要由民進黨發起公投，但他認為，民進黨絕對不會發起公投，而且現在公投、大選脫鉤，投票率會很低，萊豬公投就是如此，能不能代表全體民意是值得爭議的事情，因此現在辦公投是不實際的事。

郝龍斌表示，現在有好幾個縣市首長主動跟我聯繫，針對進口核災食品，地方政府、議會能怎樣有效保護民眾健康，來跟我溝通，當然核災地區食品進口是很遺憾的，中間有很大的潛在危險，即使民進黨強調這是可忽略的風險，但食安問題不是概率問題，當一個人吃到放射性元素，對人的危害是一輩子的。

對於政院表態地方自治條例抵觸就無效，郝龍斌認為，地方自治條例針對有危害包含核災區食品都有規範，都沒有食材講料等清楚標示，雖然地方自治條例跟政院訂的行政命令牴觸就無效，但地方自治條例如果比中央規範更嚴是好事情，為何是無效，有些地方政府認為要釋憲，但現在大法官在過去幾次案例上判決有政治考量，他對釋憲結果並不樂觀。

此外，郝龍斌強調，在野當然希望把在野的力量發揮到最大，監督制衡民進黨，民眾黨講得很好，能戰就戰能談就談，如果大家有意願談，如何讓兩個黨在選戰中利益極大化，做得到那就談，從國民黨的角度是能戰才能合，在不能談的狀況下也要做好戰勝的準備。