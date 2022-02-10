阿里巴巴創造了以雲端技術驅動的數位人宣推官「冬冬」，協助推廣2022 年冬季奧運會。(阿里巴巴提供)

國際奧林匹克委員會（IOC）的奧林匹克全球合作夥伴阿里巴巴集團，推出了全新數位人冬奧宣推官，以協助推廣2022年冬季奧運會。以雲端技術驅動的先進數位人物「冬冬」，可與奧運迷互動交流。

「冬冬」由阿里巴巴集團全球科研機構達摩院開發，角色設定為生於北京的22歲女孩，個性熱情直率且熱愛冰雪運動。她的溝通方式人性化，個性活潑、擅長互動。

「冬冬」多才多藝，不僅可在直播專場中協助天貓奧林匹克中國旗艦店推廣奧運特許商品，而且還可以用生動自然且帶不同情感的人聲回答問題。她更可做出各種動作，例如豎起大拇指、擺出心形姿態，以及在失望時落淚。此外，她還可以現場向觀眾介紹奧運趣事，伴隨奧運主題曲展現節奏感十足的熱情舞蹈，為奧運選手打氣。這些互動均由雲端數位技術驅動。

阿里巴巴智能客服與智慧數字人業務負責人李小龍表示，期望運用雲端技術推動冬季奧運會數位升級，以創新的方式為奧運迷提供與雲端、電商平台服務相關的冬季奧運體驗。這是推出「冬冬」的初心，希望這個以雲端技術驅動的數位人冬奧宣推官，能夠與年輕的數位原生代進行有趣自然的互動。

為了展現「冬冬」活潑的性格、人性化魅力和自然的聲音，阿里巴巴特別構建了基於雲端的人工智慧模型，使用文字轉語音技術合成人聲，又利用3D驅動的技術來創建各種逼真的面部表情和自然的身體動作。在雲端運算和人工智慧技術的支持下，「冬冬」無論在外型、聲線和動作上，都是一個性格活潑的年輕女孩。

此外，阿里巴巴的多模態算法利用自然語言處理（NLP）、情感化語音合成和雲端電腦視覺技術，使「冬冬」能聰穎而自然地參與類似真人的對話，而她的對白完全由雲端的人工智慧技術生成。

李小龍續稱，未來阿里將進一步擴展技術邊界，創造一個令人著迷的混合實境。數位角色或數位人將透過沉浸式體驗或元宇宙風格的設置，在包括奧運會在內的大型全球體育賽事、虛擬會議，以及3D導覽中，以新的方式與觀眾互動。此外，數位人可勝任勤奮、聰明、高效的助手，為新聞工作者提供幫助。