推算運勢的方式有很多種，像是八字、紫微斗數、占星等等，但如果沒學過可能會不太懂，命理專家詹惟中老師分享，只要看「西元生年尾數」就可以知道2022年的財運如何，2022年財運好的人分別為西元生年尾數4、7、9、0，財運不好的則是西元生年尾數2、6、8、1的人。

2022虎年財運解析 這三種人財運檔不住！(影/健康2.0)

詹惟中老師在節目《健康2.0》分享了2022年虎年財運最好及最差的前三名，透過看「西元生年尾數」就可以知道，像是1991年出生的人，他的生年尾數為1、1992年生的話生年尾數為2，等等以此類推。

2022年財運好的人分別為西元生年尾數4、7、9、0，財運不好的則是西元生年尾數2、6、8、1的人。(圖／翻攝自 健康2.0)

詹惟中老師點名，2022年虎年財運最好、財星高照前三名分別是西元生年尾數「4」、「7、9」、「0」，詹惟中老師也補充說明，沒有上榜的人也無需擔憂，多跟他們接近可以吸他們的財氣。

▍第一名：西元生年尾數4的人，他們的財星一定會坐守在流年的本命宮，代表他們本身就是財神爺，今年容易財源廣進、左右逢源、投資成功、錢財滿滿。

▍第二名：西元生年尾數7跟9的人，他們的財星一定是落在流年命盤的官碌宮，今年在工作上容易賺錢，能夠職場獲利、考運成功。

▍第三名：生日尾數0的人，財神爺在異地，會有遠方財，離開出生地或是住家都示異地財，到遠方工作也可以試試手氣，買張彩券，說不定就有機會賺錢。

詹惟中老師也指出，2022年虎年財運最差、財不理你的前三名為西元生年尾數「2」、「6、8」、「1」的人，理財方面要注意。

▍第一名：生日尾數2，容易破財，金錢糾紛多，夫妻容易為了錢而有爭執，最好的化解方法是不要吵，聽配偶的話。

▍第二名：生日尾數6、8，職場上本來可以賺到的錢卻賺不到，加薪或是業績方面受到阻礙，有可能是自己判斷錯誤，過於謹慎，或是防禦心太強，造成工作上財路的阻斷。

▍第三名：生日尾數1，除了今年賺錢比較辛苦以外，也不適合到外地，會發生比較多的爭吵。