北京冬奧男子花滑比賽結果出爐，美國華裔選手陳巍（Nathan Chen）以332.6分高分摘金；挑戰3連霸的日本名將羽生結弦今天挑戰4周半跳連2摔，僅拿下第4名，無緣獎牌。

另外，羽生隊友、日本選手鍵山優真以310.05分獲銀牌，宇野昌磨293分摘銅。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1110210