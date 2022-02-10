北京冬奧花滑陳巍摘金 羽生結弦連2摔無緣獎牌 13:562022/02/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳巍於長曲比賽再度爆發奪下金牌(路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京冬奧男子花滑比賽結果出爐，美國華裔選手陳巍（Nathan Chen）以332.6分高分摘金；挑戰3連霸的日本名將羽生結弦今天挑戰4周半跳連2摔，僅拿下第4名，無緣獎牌。 另外，羽生隊友、日本選手鍵山優真以310.05分獲銀牌，宇野昌磨293分摘銅。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1110210 羽生結弦挑戰史上首次四周半失敗 花式滑冰僅第4無緣3連霸 北京冬奧》華裔滑冰猛將陳巍爆發 破羽生結弦世界紀錄 #北京冬奧 #花滑 #陳巍 #羽生結弦 #華裔選手 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北京冬奧》義大利冰壺正妹立大功 11連勝豪奪隊史首金 11:382022/02/09 體育 北京冬奧》混血女將谷愛凌奪金 空中轉體4圈半技驚全場 11:402022/02/08 體育 北京冬奧開幕式由誰擔任火炬手 陸外交部嗆：輪不到美方說三道四 16:392022/02/09 兩岸 北京冬奧》華裔滑冰猛將陳巍爆發 破羽生結弦世界紀錄 15:412022/02/08 體育 北京冬奧》混亂場面全球熱議 大陸 加國滑冰女將皆被絆倒 10:182022/02/09 體育 北京冬奧引發仇陸情緒 中國駐韓使館發文關切 12:252022/02/10 國際 中國移動A股 股價創新高 04:102022/02/10 全球財經 中韓短道速滑20年恩怨 北京冬奧再上演 04:102022/02/10 焦點要聞 北京冬奧》南韓網友網暴中國隊韓裔教練安賢洙 他與南韓的愛恨情仇（上） 13:582022/02/09 兩岸 羽生結弦挑戰史上首次四周半失敗 花式滑冰僅第4無緣3連霸 12:382022/02/10 體育 台橡1月營收創9年同期新高 04:102022/02/10 證券．權證 北京冬奧》滑雪小將李玟儀初登場 挺進下午第二趟 12:232022/02/09 體育 北京冬奧》拚3連霸＋人類極限神技 羽生結弦中午強勢登場 08:132022/02/10 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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