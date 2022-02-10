記憶體模組廠十銓(4967)1月營收5.85億元，月減8.29%、年減14.58%，因塞港及農曆新年長假效應，提前反應出貨，2022年車電、IoT、資料中心以及伺服器等趨勢明確，十銓持續鎖定電競、工控兩大產品線搶攻市場，目標將電競占比持續拉高，占整體營收七成及工控占比拉升至10%，為今年營運主要成長動能，以因應2022年的市場挑戰。

十銓發言人吳健瑋表示，因為疫情這兩年影響到產業循環，今年面臨基期高，今年營運看法相對中性保守，但對於長期記憶體產業來說，需求仍好，營運正面看待。周四十銓震盪中成功翻紅，收漲0.9%或0.4元，報44.65元，守住5日線、站穩月線、拚返季線。

就產業觀察，ODM/OEM廠及通路商的庫存水位偏低，可望迎來一波庫存回補潮。上半年Intel、AMD新平台推出後升級更新需求，再加上半導體供應鏈長短料問題持續緩解，將帶動資料中心、伺服器需求增溫，出貨量重啟向上，十銓已醞釀啟動組織擴編規劃，涵蓋業務、行銷、研發等各路人材，養兵養材增強競爭力。

十銓審慎看待農曆年後疫情可能帶來的影響，開工日加強全廠辦員工的防疫措施，並在年假前發放給全體員工居家快篩試劑，並由同仁自行選擇篩檢或由廠護協助，讓員工安心返回工作崗位，打造安全幸福職場環境以守護全體同仁健康。