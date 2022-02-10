行政院8日宣布放寬日本福島周邊5縣市食品管制，引起輿論譁然。國民黨立委許淑華表示，國民黨除了表達反對態度，黨中央更應該要集結所有力量，拿出強硬的實際作為，像是「發動倒閣」，這樣民進黨才會重視與害怕。

許淑華9日接受香港媒體《中評社》訪問表示，蔡政府宣布解禁日本核災區福島5縣市食品後，國民黨中央到國民黨立法院黨團，第一時間都有出面表達強烈反對的態度，但她認為除了表態，黨中央接下來必須設法統整所有力量，包括立法院黨團、地方議會、黨部，拿出強硬的實際作為，甚至不惜發動倒閣，才能跳脫民進黨的牽制、讓他們畏懼。

許淑華指出，2018年反核食公投有近780萬民意支持通過，如今蔡政府以公投約束效力僅2年為由解禁日本核食，儼然視民意為無物。民進黨這是低估了當時的民意，故國民黨此刻要透過手段，結合當時所有反對核食的民意，設法牽制民進黨，否則國民黨就喪失了在野黨的功能。

對此，許淑華進一步強調，倒閣是一個非常嚴肅的議題，但近來不斷看到民進黨的罔顧民意、蔡政府的一意孤行，因此國民黨除了表態，更有義務整合全黨資源祭出更強硬手段去抗爭；否則若只是表態，並沒有辦法成為牽制民進黨的力量，對國民黨往後發展必是一大損傷。