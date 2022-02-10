高雄市水利局工作人員正在為岡山五甲尾滯洪池建置光電板作業，未來預計每年可發674萬度電。（林瑞益攝）

占地12.5公頃的高雄市岡山區嘉興里五甲尾滯洪池近期完工，此滯洪池量能可達60萬噸，將能有效改善嘉興、潭底里等地區長年來的淹水問題。目前水利局安排工作人員正在為滯洪池加設太陽能板，未來預計每年可以供應674萬度電力。

民進黨立委邱志偉10日下午與經濟部水利署、高雄市水利局人員到滯洪池會勘，高雄市議員高閔琳、市議員參選人陳慶鴻等人陪同。

水利署表示，五甲尾滯洪池興建總經費8.31億元，其中用地徵收費用達6.76億元。邱志偉爭取水利署補助徵收土地經費及全額補助工程經費，讓全案得以落實推動。

五甲尾滯洪池工程位於岡山區嘉興里土庫排水與五甲尾排水匯流處，邱志偉說，去年夏季降下豪大雨期間，雖然工程當時還在施作，但滯洪池已經發揮滯洪功能，減緩下游排洪壓力，待滯洪池完工後，滯洪空間更大，與五甲尾抽水站的加乘效益將可以有效改善嘉興里、潭底里、台上里、為隨里、嘉峰里等地區的淹水問題。

未來，此滯洪池也將肩負休閒功能，由於環繞滯洪池的環湖步道達1.2公里，當地嘉興里長孫三福反映，步道未完全連通，民眾上廁所的需求也希望解決。對此邱志偉請高雄市水利局協助，盡可能滿足民眾需求。

目前滯洪池正在建置太陽能光電板，後續綠電收益將能挹注高雄市政府財政，光電板設置容量為4999.2kWp，設置面積為4600平方公尺，工程將趕在今年5月前完工，預計每年可以供應674萬度電力。