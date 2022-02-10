工業級儲存品牌宜鼎(5289)公布1月合併營收8.95億元，月成長28.2%、年成長47.0%，改寫同期新高紀錄。宜鼎不發表對未來營運看法，但表示目前仍會以工控儲存的本業出發，並結合轉投資子公司及產業夥伴所打造的AIoT生態系，布局全球AIoT市場。

宜鼎將鎖定全球電動車與智慧城市發展，看好2022年全球AIoT智能應用仍將高速發展，期許帶動宜鼎AIoT專案數量倍增，今年營運也可望走出逐季成長的成績。另外，為了滿足客戶需求以及迎接市場成長，宜鼎也宣布擬斥資5.8億元租地委建廠房，擬進一步擴充產能。

展望2022年，雖然全球疫情仍存在不確定性，所幸全球企業在過去兩年的疫情洗禮下，已逐漸建立起相對穩健的營運策略。宜鼎布局全球AIoT智能應用市場的腳步也不會停歇，不僅將持續投注研發資源，也將結合長期發展出的企業特色，透過特殊規格、少量多樣與極致服務，協助全球客戶實現AIoT智能化。

宜鼎亦看好全速發展中的電動車市場，將帶動智慧巴士、智慧物流、智慧車隊管理與充電樁等基礎設施需求。此外，隨世界各國積極發展5G應用，也將帶動智慧城市與新基建需求，預期在智慧路燈、安防監控等領域都能看見AIoT智能應用開花結果。