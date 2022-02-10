桃園市31歲黃姓男子無照酒駕6次遭逮，去年11月20日曾因酒駕遭桃園市交通裁決處處9萬罰鍰還不繳。行政執行署桃園分署獲報，發現其有工作，立即強制扣薪。另名35歲賴姓男子也無照酒駕被罰4萬5千元，被發現戶頭有現金，也是立即扣款。

黃姓男子2011年起共6次無照酒駕，去年11月20日又因酒駕遭桃園交裁處處9萬元罰鍰，黃男收受相關罰鍰、催繳文書均不予理會，交裁處移送桃園分署執行。桃園分署先以通知黃男自行繳納，惟無效果。2月9日再派執行人員至現場執行，亦未遇到黃男，雖於門口留下現場執行通知，然黃仍未理會。桃園分署另積極發現黃男有薪資所得，已核發命令扣押薪水。

賴姓男子2013年無照駕駛又酒駕，桃園交裁處處4萬5千元罰鍰，因未繳納，2013年迄今，經多次移送執行，均因賴名下無財產而執行無著，桃園分署仍鍥而不捨，積極調查賴男財產、所得資料，1月間發現賴男帳戶內有新存入之存款，即刻核發執行命令，足額扣押，積欠9年的罰鍰終獲全額清償。