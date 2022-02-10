前總統馬英九辦公室與國民黨立委李貴敏收到署名「何歡喜團隊」的恐嚇信，內容提到「警告國民黨小心說話、勿阻止香港手足前進台灣、逆我者死！」，警方現正全力追查。國民黨主席朱立倫今說，他感到十分痛心與錯誤，呼籲警方儘快蒐證，找到這些殘害台灣民主自由的黑手，他強調，「堅持民主自由、法治人權，力挺馬英九總統、李貴敏委員」。

朱立倫表示，在香港的民主被沒收以後，馬英九也曾批判北京對香港民主自由的壓制；而李貴敏在立法院問政，也始終秉持自由、人權、法治的精神，國民黨從未阻擋香港人來到台灣，國民黨立委甚至提出《港澳條例》修法，積極協助有需要的港人來台，我們的心始終與香港市民在一起。

朱立倫指出，近年來的香港，充滿硝煙烽火，在香港人爭取民主自由的過程中，他始終強調，國民黨反對北京沒收香港的民主，也強烈呼籲北京，面對不同的聲音，應採取理解與包容的態度面對，而非單方面強力壓制、傷害人民的權益。

朱立倫認為，作為一個「中華民國派」，絕對堅持聲援香港市民爭取民主與自由，堅持民主自由、法治人權，他「撐」馬英九總統、李貴敏委員。