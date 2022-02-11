藥華藥(6446)1月合併營收6465萬元，年增率107.92%。藥華藥指出，1月營收包含美國子公司PharmaEssentia USA Corp.營收，主要來自美國各通路藥局及經銷商的補貨訂單，顯示新藥Ropeginterferon alfa-2b(即P1101，簡稱Ropeg）獲得美國市場迴響，甫推出不到兩個月，實際用藥病患人數已高於美國子公司預估。

藥華藥說明，自創新藥Ropeg獲美FDA核准用於治療成人真性紅血球增多症，是第一個獲FDA核准所有成人PV患者均可使用的藥品。Ropeg在美國由藥華藥美國子公司自行行銷、銷售，出貨給各通路商後，即認列為營收。

藥華藥2021年12月的營收主要來自各通路商建立自行預估之庫存備貨。而1月份營收主要來自美國各通路藥局及經銷商的補貨訂單。由於美國銷售通常以季報為主，於新藥上市初期通路商多係以季預估進行訂貨，且部分通路商係初次經銷Ropeg及其較高藥價，故訂貨數量可能偏保守，僅於備貨不足時進行緊急追加補貨，因此初期無法按月於營收顯示實際病人用藥數量，預計於第一季度以後始能正常反映實際營收及病人用藥數量。

藥華藥指出，Ropeg是罕見疾病用藥，藥價較高，在美國的藥價每年約新台幣500萬元，所以保險覆蓋率等於市場關鍵指標。Ropeg在上市後已陸續被美國保險公司凱瑟集團及政府保險納入給付名單。藥華藥表示，目標是2022上半年達到80%的保險覆蓋率。