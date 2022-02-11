蔡嫌趁店員不注意竊取商品。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄大寮區鳳林一路上一間超商，從去年12月起接連遭竊嫌光顧，店家發現對內商品短缺後，在今年1月3日到派出所報案，經警方調閱周遭監視器，在小港找到蔡姓竊嫌，他供稱無業才竊取價位較低的商品自用，不過前後一共偷12次，導致店家損失6千多元。

林園分局昭明派出所今年1月3日接獲轄內一間超商從去年12月20日起，商品接連遭竊，立即成立專案小組，調閱監視器發現一名男子在結帳時，趁虛夾帶商品而出，像是五金、冷熱水龍頭、衣物、鮮奶不等，或者假藉結帳人潮眾多，沒付款就趁機離開。

該名55歲的蔡嫌原本矢口否認犯行，直到拿出監視器畫面他才坦承犯行，也解釋自己都只拿低價位的商品。經查，他前前後後約10天就竊取12次，店家損失約6千多元，偷的皆為民生物品，經了解蔡嫌因沒工作，一時貪小便宜，才會興起歹念，8日警方於小港住家逮人，全案訊後依竊盜罪函送高雄地檢署偵辦。

警方也呼籲商家可實施「員工自衛編組演練」，以增進職員反應能力；並強化警報系統設置及防搶、防竊設備；另外可建置高解析度監視器，確認畫面有無模糊或遮蔽及拍攝角度是否適當，以確實發揮強化治安功能，警民合作共同維護治安環境。