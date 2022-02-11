平價經濟指標的寶雅（5904）在疫情、電商衝擊下，1月營收達17.09億元、較去年同期減少1.93％，已連續七個月單月呈現年減狀況，陷入成長瓶頸，寶雅持續強化商品力，包括與大江生醫合作推出iBEAUTY相關保健食品，引進運動內衣、瑜伽褲等相關宅運動商品，以拉高客單帶動新業績。

寶雅因疫情影響，2021全年受到疫情衝擊營收174.69億元，年減0.4％，首見年度營收衰退，儘管去年主打電商下重本促銷，但無法追上2020年的175億元，目前寶雅、寶家雙品牌增至324家，展望2022年寶雅與寶家 預計將展店50家，其中，寶雅擬開至320家，寶家則為54家。

寶雅目前全國總店數已達289家，會員人數已超過600萬人，在店數發展、年度營收及市場佔有率皆為美妝通路業界之冠，然近年來零售通路業種界限打破，超市、超商、量販銷售美妝與生活雜貨、甚至五金用品等打造生活用品一站購足通路趨勢已成，加上電商強打平價美妝生活用品，對實體美妝、藥妝連鎖業者形成極大衝擊，寶雅則從美妝保養品、開架及醫美保健品牌等擴充各式帽襪、內著服飾、百搭配件與各國休閒食品飲料等，多達6萬多項商品，如何 在線上線下挾攻下突破瓶頸重回成長曲線備受關注。