歐洲央行(ECB)首席經濟學家連恩(Philip Lane)周四指出，隨著疫情相關的商品和勞動力瓶頸獲得解決，在ECB沒有明顯收緊政策之下，歐元區通膨將回歸正常趨勢。

連恩為他長期以來的觀點進行辯護，即在ECB面臨越來越多升息的壓力的情況下，歐元區創紀錄的通膨是短暫的。

連恩說，瓶頸問題最終會獲得解決，物價壓力應該會減輕，在無需要明顯調整貨幣政策之下，通膨會回復正常。

而在周四另一場合，法國央行行長Francois Villeroy de Galhau也提出類似觀點。兩人都試圖抑制市場預期，市場認為ECB將提早結束債券購買。

市場目前預期ECB將在12月前提前結束債券購買，並且升息50個基點。

ECB的上一次升息是在2011年。

連恩認為，如果瓶頸主要是外部性的，是由全球供應中斷或全球需求攀升造成，那麼貨幣政策持穩的觀點就會獲得強化。而如果因為外部性的供應問題而收緊貨幣政策，這意味著經濟將受到雙重負面衝擊。

ECB副行長de Guindos說，歐元區一月通膨達到5.1%，今年不會回落到ECB的2%目標；他支持歐盟執委會對2022年全年通膨3.5%的預測，並補充表示，歐元區工資至今沒有隨著通膨進一步上漲，但(勞資)談判可能只是被疫情所耽擱推延。

De Guindos認為，隨著能源和供應鏈壓力緩解，通膨應該會在今年稍晚回落；未來幾季，通膨應該會下降。副行長也補充表示，最重要是能源價格，其高度的不確定性，要求ECB的貨幣政策「增加選項」。