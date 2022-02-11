34歲鍾姓男子今（11日）上午7時許，被24歲陳姓同事發現全身滿是毆傷，躺臥在新北市中和區工作的通訊行內，他立即通報警消協助就醫，到院前即宣告不治，陳男本謊稱自己剛到後發現。但警方發現鍾男全身都是毆傷，懷疑遭人傷害致死，陳男說詞反覆又坦承有持棍棒攻擊，已將陳男帶回進一步偵訊。
據悉，鍾男為該通訊行店長，陳男為他的員工。陳男本供稱，自己來上班時就開到店長倒臥在店內。警方進一步追問，又改口鍾男要拿彈簧刀攻擊，才會持棍棒攻擊，警方已將陳男帶回進一步偵訊。
34歲鍾姓男子今（11日）上午7時許，被24歲陳姓同事發現全身滿是毆傷，躺臥在新北市中和區工作的通訊行內，他立即通報警消協助就醫，到院前即宣告不治，陳男本謊稱自己剛到後發現。但警方發現鍾男全身都是毆傷，懷疑遭人傷害致死，陳男說詞反覆又坦承有持棍棒攻擊，已將陳男帶回進一步偵訊。
據悉，鍾男為該通訊行店長，陳男為他的員工。陳男本供稱，自己來上班時就開到店長倒臥在店內。警方進一步追問，又改口鍾男要拿彈簧刀攻擊，才會持棍棒攻擊，警方已將陳男帶回進一步偵訊。
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