中和通訊行命案店長全身傷死在店內，疑員工逞凶。(圖/葉書宏攝)

34歲鍾姓男子今（11日）上午7時許，被24歲陳姓同事發現全身滿是毆傷，躺臥在新北市中和區工作的通訊行內，他立即通報警消協助就醫，到院前即宣告不治，陳男本謊稱自己剛到後發現。但警方發現鍾男全身都是毆傷，懷疑遭人傷害致死，陳男說詞反覆又坦承有持棍棒攻擊，已將陳男帶回進一步偵訊。

中和通訊行命案店長全身傷死在店內，疑員工逞凶。(圖/葉書宏攝)

中和通訊行命案店長全身傷死在店內，疑員工逞凶。(圖/葉書宏攝)

據悉，鍾男為該通訊行店長，陳男為他的員工。陳男本供稱，自己來上班時就開到店長倒臥在店內。警方進一步追問，又改口鍾男要拿彈簧刀攻擊，才會持棍棒攻擊，警方已將陳男帶回進一步偵訊。