財政部11日公布我國2022年1月進出口概況，隨全球缺料情況紓緩，外銷引申需求驅動，加上春節前的廠商庫存回補潮等，我國2022年1月出口規模達到399.8億美元，逼近400億美元大關，出口年增率則為16.7％，締造出口連19個月正成長，為史上第二長的出口成長周期。

我國1月出口年增率16.7％是連19個月正成長，為金融海嘯以來最長上升周期，也是我國歷史第二長周期，僅次於金融海嘯後的2010年11月～2012年12月連續26個月正成長紀錄。

財政部統計處也表示，1月進口規模為350.7億美元，為歷年單月第三高，年增率約24.9％，主要為國際原物料價格仍居高檔，推升農工原料（250.5億美元創歷年單月第三高）、資本設備（57.3億美元）進口值。

而農工原料之中，又以電子零組件85.1億美元為主要動能，其用途多為廠商引進半導體原料再加工出口，顯見伴隨出口衍生需求，我國半導體與自動化設備購置增加帶動進口態勢，預估有利2月廠商出口。