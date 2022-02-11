陽明海運（2609）公布1月營收355.9億元，月增1.38％、年增74.07％，改寫歷史新高，連續兩個月站穩350億元關卡！

陽明表示，適逢農曆年前出貨旺季，推升整體運價上漲，故今年1月合併營收355.9億元較去年12月營收351.07億元，微幅增加4.83億元，比起去年同期，因市場供需缺口擴大，平均運價也較去年同期大漲，帶動合併營收較去年同期大增151.44億元。

展望後市，大陸新一輪防疫收緊，農曆年期間貨運需求減弱，且受到疫情持續影響，塞港與碼頭壅堵依舊嚴峻，加上各國港口管制，全球運輸人力調度吃緊，供應鏈壅塞問題短期難以緩解，預計2月下旬貨量再度湧現，有助支撐運價。

陽明指出，全球通膨拖累經濟復甦的疑慮、國際油價走高、新型變種病毒擴散，仍是影響航商營運的不確定因素，加上美西碼頭勞資合約談判協商在即，料為供應鏈增添變數，四因素將對今年海運市場看法維持審慎樂觀。