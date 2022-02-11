新北市新莊區「鯨彩中港光雕秀」區分為12個展區，將展至3月18日，歡迎民眾一起來感受海底世界的奇幻奧祕。（新北市水利局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新莊區「鯨彩中港光雕秀」區分為12個展區，將展至3月18日，歡迎民眾一起來感受海底世界的奇幻奧祕。（新北市水利局提供／葉書宏新北傳真）

新北市長侯友宜11日傍晚出席「鯨彩中港光雕秀」點燈啟用儀式。（新北市水利局提供／葉書宏新北傳真）

新北市長侯友宜今（11日）傍晚出席「鯨彩中港光雕秀」點燈啟用儀式，主燈高達2公尺「鯨夜躍您來」巨大鯨魚，並首度採用「沉浸式光影體驗」方式展演，區分為12個展區，將展至3月18日，歡迎民眾一起來感受海底世界的奇幻奧祕。

水利局表示，邀請2021年新北歡樂耶誕城團隊製作「鯨彩中港光雕秀」，即日起至3月18日止每晚6時至10時演出，主燈高達2公尺「鯨夜躍您來」巨大鯨魚，凹灣碼頭還有15分鐘一場「水著舞動」水舞秀，每次210秒循環，宛如置身海底世界。

參觀民眾首先會通過由海洋生物編織成的「鯨彩起點」拱門，即啟程進入魔幻浩瀚海洋世界，沿路可欣賞「鯨夜躍您來」、水母廊道「母湯•嘸去」、「幸福貝珍」、「藍洋洋」、「心裝海洋」、「海洋總動員」、「流連忘返」、「魟您開心」、「海底影舞者」、「聲海魚雷」及凹灣碼頭精彩的「水著舞動」等12個展區。