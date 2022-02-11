中華電信「Hami Video有故事的台灣」，鼓勵創作者運用手機拍攝3至10分鐘的創意短片，透過每月不同主題，展現台灣的溫暖與美麗，經過熱烈票選，首月冠軍得主將「私藏」的百岳登山經歷，透過影片紀錄登山躍躍欲試的心情、台灣山林的心曠神怡以及放慢腳步沉澱的心情。

二月主題「民俗技藝」開始徵件，鼓勵創作者將台灣習俗文化傳承，用影像打動人心。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信以實際行動支持台灣影視創作，鼓勵創作者自由發揮，無須專業的設備，輕鬆拿起手機就能拍攝，『Hami Video有故事的台灣』，邀請全民共同參與，用影像說故事，透過Hami Video傳遞台灣各地的景色、美食與文化，堪稱台灣最具特色的OTT影視平台。

中華電信Hami Video長期轉播運動賽事成功擄獲球迷，近來更持續推出獨家影劇、網紅內容，引領網路熱議話題。自2021年起更擴大舉辦「Hami Video有故事的台灣」徵件活動，首月主題「私藏」冠軍得主為素人創作者盧正哲，以運動相機拍攝首登百岳的經歷，將許多的第一次記錄在影像中，對登山客來說平常的生火煮麵、摸黑前進，是冠軍得主私藏在心中最溫暖的回憶，也是台灣最美的風景。

亞軍得獎者施妤婷團隊拍攝阿里山的私房景點與餐廳，將震撼又療癒的雲海風景呈現給觀眾。季軍素人創作者盧俊暟拍攝台灣時尚的露營活動，提供私藏沉澱心情的景點，讓每個人都有機會親近戶外生活。中華電信表示，這個活動的前十名得獎作品將上架Hami Video與MOD專區，邀請民眾欣賞創作者的私藏影片。元宵佳節即將到來，「Hami Video有故事的台灣」應景推出二月主題「民俗技藝」，中華電信鼓勵民眾拿起手機，拍攝台灣習俗、傳統文化、宮廟祭祀等身邊隨手可得的內容，於二月底前將影片上傳到活動網站，就有機會獲得高額獎金，每月冠軍獎金高達10萬元。