馬斯克今天發布美國太空探索科技公司（SpaceX）開發的「星艦」最新消息，他雖未宣布軌道測試或新任務確切日期，但表示對「星艦」今年進入軌道的目標信心滿滿。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在德州南部波卡契卡（Boca Chica）附近的SpaceX「星際基地」（Starbase） 設施發表談話。

他說：「我此刻對我們（星艦）今年將進入軌道（的目標）充滿信心。」他並暗示，如果SpaceX遭遇監管障礙，可能會轉往佛羅里達州發射。

這一運載火箭第一節配備超重型（Super Heavy）推進器，第二節則為飛船「星艦」（Starship），兩者結合高120公尺。「星艦」由不鏽鋼打造，設計旨在達到完全可重複使用目標，且將能攜100公噸酬載進入地球軌道。

馬斯克今天正是在這「怪物級」火箭系統前發表談話。

SpaceX預計運用「星艦」將人員及貨物運載至月球、火星等。去年，美國國家航空暨太空總署（NASA）與SpaceX簽約，將以「星艦」把阿提米絲（Artemis）計畫中的太空人，從月球軌道送到月球表面。

馬斯克說，每一個「星艦」推進器計畫配備33台猛禽發動機，生產瓶頸預計將在未來幾週內緩解，到下個月每天可生產多達一台發動機。

馬斯克並透露，在幾年內，「星艦」發射成本可能壓低至1000萬美元，這個價格可讓火箭在商業運輸用途上頗具吸引力，從而徹底改變整個產業。

舉例來說，從美國搭飛機到新加坡需要20小時，「坐火箭則不到一個小時。大概僅需45分鐘左右」。

「星艦」已進行過次軌道飛行，數次試驗以爆炸告終後，SpaceX終於在去年5月讓「星艦」載人火箭原型成功落地。

不過，更具野心的軌道測試正在等待美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）的環境影響批准；聯邦航空總署先前表示，將於2月28日前提出相關報告。

馬斯克則表示，他對獲得當局許可持樂觀態度，但若發射日程遭延誤，他準備將發射作業轉移到SpaceX位於佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）的發射場。（譯者：張璦/核稿：劉學源）1110211