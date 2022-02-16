女子江歌在留學日本時，協助好友劉鑫躲避因分手暴怒的前男友陳世峰時，卻反遭刺死，全案陳世峰在日本獲判20年有期徒刑，死者母親江秋蓮認為女兒是被劉鑫推出門外枉死，向劉鑫求償，一審法院判決被告需賠償69.6萬元（人民幣，下同），劉鑫不服上訴，16日在山東省青島市中級人民法院二審開庭，庭審近4小時，法庭宣布擇期宣判。

澎湃新聞報導，此前一審開庭和宣判時未出庭的上訴人劉鑫，已改名劉X曦，二審到庭參加訴訟。此案於1月10日在山東省青島市城陽區人民法院一審宣判，法院判決被告劉鑫賠償69.6萬元，劉鑫提出上訴。

2016年，留學日本的江歌，在東京住所門口，被好友劉鑫前男友陳世峰殺害。

凶手陳世峰與被告劉鑫原是男女朋友，與死者江歌3人同是日本留學生，因陳、劉鬧分手，劉女遂央求江歌，讓她躲到江女租住處大內公寓201房間暫住。詎料，陳世峰於2016年11月2日下午，得知劉鑫躲藏處，兩度前往按門鈴要求見面，劉鑫一人在家，於是求助江歌趕快回家，為其解圍。江歌匆忙回家後提出報警，但被劉鑫以她住在江歌公寓，按照日本法律不合法為由，兩度拒絕報警。

當日下午16點15分，江歌回到大內公寓，江歌要上課，劉鑫要打工，兩人同行出門到地鐵站。當時，陳世峰一路尾隨劉鑫，同時發微信要脅公開劉鑫不雅照片隱私，但遭劉鑫拒絕，陳世峰更一直跟到劉鑫打工店，劉鑫為讓凶手死心，還找來林姓同事冒充是她男友，要陳世峰死心，沒想到，此舉更激怒凶手，於當晚19點04分發出最後通牒，稱「如果妳跟他好了，我會不顧一切。」然後，買了凶刀與威士忌，埋伏在江歌家公寓3樓。

當晚23點31分，劉鑫收到陳世峰語音留言，發現語音背景有電車軌道聲，研判陳世峰是在住處附近有軌道電車的江歌家周遭出沒。於是急發訊息給江歌，相約在地鐵站A3出口結伴回家。隔天凌晨0點15分，2女到家一起上樓，劉鑫走在前面，察覺到陳世峰可能藏身3樓，便快速掏出鑰匙衝向201房間開門，江歌緊隨其後。

根據凶手陳世峰供述，劉鑫進入房間後，江歌一隻腳已經跨入房門，卻遭劉鑫從裡面推出，隨後劉鑫將房門鎖死。陳世峰用暴力控制江歌，按壓門鈴持續敲擊房門。非常害怕的劉鑫這時才報警，在警方錄音中，劉鑫曾對門外陳世峰說：「把門鎖了，你不要罵了！」聽到這句話後，絕望的陳世峰將行凶目標轉向江歌，向江歌捅刺了11刀。零點17分40秒左右，在劉鑫報警後1分38秒，好心沒好報的江歌隕命，年僅24歲。

2017年12月20日，日本東京地方裁判所以故意殺人罪和恐嚇罪，判處被告陳世峰有期徒刑20年。

2019年10月，江秋蓮以生命權侵權為由對劉鑫提起訴訟，並索賠200多萬元。

2022年1月10日，青島市城陽區人民法院一審宣判。法院審理認為，江歌作為一名在異國求學的女學生，對於身陷困境的同胞施以援手，應予褒揚；其受到不法侵害，理應得到法律救濟。劉鑫行為有違常理人情，應予譴責，應當承擔民事賠償責任並負擔全部案件受理費。

在今天的庭審中，當事人雙方進行了舉證質證、法庭辯論。

上訴人劉鑫一方表示，沒有證據證明劉鑫先行入室後「將門鎖閉」。劉鑫不可能認知和預判陳世峰會殺人，更不可能認知和預判陳世峰會殺一個與他沒有關係的人。江歌被殺害完全是陳世峰的行為所致。劉鑫認為自己沒有過錯，不應承擔民事賠償責任。

被上訴人江秋蓮一方則表示，劉鑫「鎖門」的事實具備充分客觀證據證明，劉鑫否認只是推卸責任而作虛假陳述。劉鑫阻止江歌報警，具備充分證據支持。