近期俄羅斯與世界各國接二連三進行外交面談，不過針對眼前一觸即發的烏克蘭危機似乎沒有更進一步發展。昨天(10)，輪到英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）會晤俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov），然而，這場長達兩個小時的會談中，雙方你來我往互動可以說是相當冷漠，拉夫羅夫甚至在聯合記者會上坦言，這是一場「啞巴與聾子的對話」。會後拉夫羅夫轉身閃人的舉動更被英國媒體報導非常不禮貌，留下特拉斯一個人在講台上。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）會晤俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。

兩國外長的談話內容似乎不是很愉快，「英國獨立電視台」(ITN)昨日(10)報導，英國外交大臣特拉斯在這場會議中遭受俄國冷漠對待，ITN的記者伯羅斯(Emma Burrows)更試圖造謠，在推特上po出特拉斯一個人站在台上的照片並寫下:「拉夫羅夫就這樣轉身走人。」接著更引用拉夫羅夫在記者會上的發言:「他說這場會議彷彿在跟聾子講話，在俄國領土上發生的事根本不關她(特拉斯)的事。」

This presser has not gone well. Sergey Lavrov has just briskly walked off, leaving @trussliz on her own at the podium. He said talking to her was ‘like talking to a deaf person’ & said what Russia does in its own territory is ‘not her business.’ She’s now got lunch with him… pic.twitter.com/7w3xORhUdw — Emma Burrows (@EJ_Burrows) February 10, 2022

發文一出便引發熱議，原本拉夫羅夫「轉身離開」的舉動越傳越歪，演變成「暴走閃人」的說法。不過俄羅斯駐英大使館隨即跳出來澄清，在推特上寫下:「會議結束，兩位外長收拾東西後走到了門口，拉夫羅夫還幫忙開了門。」更奉勸該名記者停止散布不實的假消息。

Lavrov did not "just briskly walk off". The conference ended, both Ministers got their things and walked to the doors, Lavrov was simply closer to them. In fact, he opened the doors to Mrs Truss and welcomed her in. @EJ_Burrows please don't spread still frame fakes, not worth it. — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) February 10, 2022

記者會上，拉夫羅夫面無表情地表示，俄羅斯已經細談到希望北約提供安全保證。當特拉斯堅決表明將尋求外交途徑以避免烏克蘭戰爭時，特拉斯還深深嘆了一口長氣。

儘管言論都尚未被證實，但拉夫羅夫確實指出會議像是「啞巴與聾子的對話」。會後特拉斯表示:「在我們的談話中，我當然不是啞巴，我已清楚表達了英國對眼前情勢的立場。」