近期俄羅斯與世界各國接二連三進行外交面談，不過針對眼前一觸即發的烏克蘭危機似乎沒有更進一步發展。昨天(10)，輪到英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）會晤俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov），然而，這場長達兩個小時的會談中，雙方你來我往互動可以說是相當冷漠，拉夫羅夫甚至在聯合記者會上坦言，這是一場「啞巴與聾子的對話」。會後拉夫羅夫轉身閃人的舉動更被英國媒體報導非常不禮貌，留下特拉斯一個人在講台上。
兩國外長的談話內容似乎不是很愉快，「英國獨立電視台」(ITN)昨日(10)報導，英國外交大臣特拉斯在這場會議中遭受俄國冷漠對待，ITN的記者伯羅斯(Emma Burrows)更試圖造謠，在推特上po出特拉斯一個人站在台上的照片並寫下:「拉夫羅夫就這樣轉身走人。」接著更引用拉夫羅夫在記者會上的發言:「他說這場會議彷彿在跟聾子講話，在俄國領土上發生的事根本不關她(特拉斯)的事。」
發文一出便引發熱議，原本拉夫羅夫「轉身離開」的舉動越傳越歪，演變成「暴走閃人」的說法。不過俄羅斯駐英大使館隨即跳出來澄清，在推特上寫下:「會議結束，兩位外長收拾東西後走到了門口，拉夫羅夫還幫忙開了門。」更奉勸該名記者停止散布不實的假消息。
記者會上，拉夫羅夫面無表情地表示，俄羅斯已經細談到希望北約提供安全保證。當特拉斯堅決表明將尋求外交途徑以避免烏克蘭戰爭時，特拉斯還深深嘆了一口長氣。
儘管言論都尚未被證實，但拉夫羅夫確實指出會議像是「啞巴與聾子的對話」。會後特拉斯表示:「在我們的談話中，我當然不是啞巴，我已清楚表達了英國對眼前情勢的立場。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。