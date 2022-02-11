牛津經濟研究院公布最新一季《風險認知調查》，針對總營業額達2兆美元的全球範圍的企業進行經營風險調查評估，結果顯示，通膨上揚對貨幣政策和金融市場的潛在影響，現在已成為最為突出的難題；而在各地持續傳播的Omicron病毒變種，受訪企業認為，尾部風險正在減少！

牛津團隊指出，疫情對企業經營的影響，體驗在企業界評估全球經濟前景的差異，病毒的風險度被「放下」，調查顯示，37％的企業估計經營活動會略降低，40％則認為沒有影響，僅有3％企業反映營運會大受影響；反之，超過六分之一的受訪企業認為，業務活動會在一段時間內提高。

「學習與病毒共存的經濟體現，在被視為全球增長的最大推力」，牛津團隊表示，這是一項喜憂參半的現象，取代一再變種病毒威脅的是「通膨引發市場動盪的威脅」，而且多國央行過早行動的緊縮政策，也使得企業界的擔憂進一步上升。

牛津調查顯示，很少有受訪企業預計持續的供應鏈中斷，會提前結束，僅有一成不到的人認為，斷鏈可以在2022年上半年結束，反而有超過三分之一的企業（36％）認為，斷鏈將持續到2023年或以後。所幸，51％的企業認為，「最糟糕的斷鏈已經過去了」。