高雄中學71級校友、建設公司負責人陳煌億（右七）號召12名校友捐贈參考書費用給雲林家扶的國中、高中職50名學生，雲林家扶主委陳燦勳（右八）代表捐贈感謝狀。（周麗蘭攝）

高雄中學71級校友、建設公司負責人陳煌億號召12名校友捐贈參考書費用給雲林家扶的國中、高中職50名學生，每人可買2400元的書，孩子們放心從網路選書，每人大約7、8本，今（12日）收到，扛著沉重的參考書回家十分開心。

50名學生共買442本書，網路優惠價12萬0083元，平均每本271元，套書也很多學生買，價格從600元至1000多元。學生們買的最高價書前三名是「最新實用六法全書」874元、「全新新制多益聽力題庫大全」735元、活用國語辭典650元。

大多數學生都控制在2400元額度內，最少的是讀高工二年級的林同學買3本1105元；最多的是高職一年級的王同學一口氣開了14本書單，總價4305元，全數如願。

就讀雲林縣知名高中的高二學生指定買生物學測閱讀與探究、圖解生物學測總複習講義、圖解物理學測總複習講義、神拿滿級分英文學測總複習、高中新大滿貫總複習國文、高中週攻略化學學測複習講義、新日檢完勝500題、新日檢關鍵單字2500、大家學標準日本語（中級本）。

雲林家扶中心督導王耀慶說，學科講義、考試題庫、重點整理的參考書各式各樣，買齊要花一筆錢，家扶孩子有時乾脆放棄，從小由奶奶撫養長大的溫姓同學感受尤其深刻，花大筆錢買參考書是他不敢想像的事。

就讀高一的曾同學說，沒有參考書複習總感覺跟不上進度，謝謝善心人買書給他衝刺。

高雄中學71級校友陳煌億表示，雄中校友自2019年發起「擁抱知識、擁抱希望」贈書家扶公益活動，以往都在南部幾個縣市贈買書款，今年也帶給雲林家扶的學子們增長知識的力量。

雲林家扶主委陳燦勳致謝說，陳煌億先生號召分別任職於召一鴻投資、祐東建設、河泊工程行的12位雄中校友，為雲林家扶孩子們的購書埋單，並親自送達北港服務處，且分享正確念書觀念及方法，是春節期間最有意義的紅包。