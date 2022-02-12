刑事局每周會公布涉嫌詐騙的LINE ID，提醒民眾注意。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

台中市一名50歲王姓女美容師，上月在臉書認識一名李姓帥哥，之後雙方互加LINE聊天，對方佯稱要以男女朋友交往為前提，每天對王女噓寒問暖，讓王女很快陷入愛情陷阱，對方即慫恿王女投資虛擬貨幣。

王女在對方介紹下，第一次投入30萬元投資購買虛擬貨幣，隔日即收到10萬元獲利匯到她的銀行帳戶，王女因此不疑有他，再陸續匯款11次共145萬元到網站APP儲值投資購買虛擬貨幣，直到日前王女要將獲利金額出金領回時，APP客服人員表示密碼輸入錯誤，必須再繳保證金才能申請新密碼，經與李男也聯繫不上，王女始知受騙上當。

刑事局表示，近期「假交友結合假投資真詐財」詐騙手法，歹徒大多透過網站或臉書、LINE及交友APP向不特定人士搭訕，再轉移到LINE持續交往，等獲得被害人信任後，就引誘被害人前往來路不明的境外網站投資虛擬貨幣、期貨外匯、運彩博弈等，初期營造不斷獲利假象且正常出金，等被害人放心投入大筆金錢後，再編造各種理由收費，最後直接關閉網站，讓被害人求償無門，呼籲民眾網路交友務必提高警覺。

警方表示，歹徒通常會扮演網友、投資顧問、客服人員等多種角色，並透過不同LINE帳號與被害人聯絡，民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，如有標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」、獲利來源不明或獲利率顯不合理等情形，均是詐騙高風險，應避免投資，更勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道，以免被騙。