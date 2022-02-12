多家外國媒體報導，由於烏克蘭情勢緊張，美國正緊急將兵力送往前線地區，包括陸軍空降師、海軍神盾艦，空軍F-15、F-16戰機和B-52轟炸機等，都已展開前進部署。

《空軍雜誌》（Air Force Magazine）11日報導，16架美國空軍戰機已前進部署至歐陸前線，包括8架來自英國皇家空軍拉肯希斯基地（RAF Lakenheath）的第493戰機中隊（493rd Fighter Squadron）F-15D/D部署至波蘭中部拉斯克（Lask），8架自德國施龐達萊姆空軍基地（Spangdahlem Air Base）起飛的第480戰機中隊（480th Fighter Squadron）F-16CJ則前往羅馬尼亞費泰什蒂空軍基地（Fetesti Air Base）。

另外，4架來自美國北達科他州邁諾特空軍基地（Minot Air Force Base）第5轟炸聯隊（5th Bomb Wing）的B-52H轟炸機，也已於10日部署至英國皇家空軍費爾福基地（RAF Fairford），將在當地停留約3週的時間，與北約盟國和夥伴國一同演習。

美國海軍發言人艾布蘭森（Arlo Abrahamson）中校則告訴「美國海軍學會新聞網」（USNI），4艘母港位於美國東岸、具備彈道飛彈防禦（BMD）能力的勃克級神盾驅逐艦，包括「米契爾號」（DDG 57）、「龔薩雷茲號」（DDG 66）、「蘇利文兄弟號」（DDG 68），以及「庫克號」（DDG 75），也已前往美國第6艦隊（6th Fleet）轄區，支援部署於西班牙羅塔海軍基地（Naval Station Rota）的4艘神盾艦；其中「庫克號」去年才從羅塔調回美國本土，此前曾於當地進行長達7年的部署。

另「美國廣播公司」（ABC）報導，繼稍早前往波蘭的1700名第82空降師（82nd Airborne Division）官兵之後，美國五角大廈已再度下達命令，讓該師將部分尚未部署的人員派往波蘭，兵力約3000人。