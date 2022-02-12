2022年新北市平溪天燈節首場活動12日在平溪國中登場。（新北市觀旅局提供／葉書宏新北傳真）

2022年新北市平溪天燈節首場活動，新北市長侯友宜邀請美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）共同施放20呎「福虎」主燈。（新北市觀旅局提供／葉書宏新北傳真）

2022年新北市平溪天燈節首場活動今（12日）在平溪國中登場，新北市長侯友宜邀請美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）共同施放20呎「福虎」主燈，在主燈上寫下「點亮新北，美好台灣」，盼透過天燈緩緩升空，為疫情籠罩的全世界祈福。

天燈節首場活動特別製作超大型主燈，呼應今年生肖「虎」年，設計可愛討喜的老虎造型，手持「元寶」和大紅「平安」掛軸，笑臉迎人，喜慶氛圍滿滿，同時具有祈福與招財的意涵。

此外，除了象徵「虎運綻放」20呎的超呆萌「福虎」造型主燈外，還邀請板橋國小五年級生肖屬虎的同學們攜手創作，繪製吉祥虎運的8呎天燈，民眾看著上百盞天燈冉冉升空，現場讚嘆聲連連直呼，「美麗又壯觀！」

侯友宜表示，感謝民眾配合防疫政策，國人出門戴口罩、打疫苗、注意清消與衛生、自我健康監測等，讓台灣相對地守住疫情，讓疫情對生活的影響能控制在最小的程度，再次享受山城美好的景致與獨特的天燈傳統文化。