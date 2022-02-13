俄羅斯13萬大軍在烏克蘭邊境集結，兩國戰火一觸即發，軍演動作頻頻，美國更是聯合北約成員國，增派兵力駐紮備戰。前民進黨立委沈富雄預測，俄羅斯、烏克蘭不會打起來，「緊而不破」的局面，對大家都有利。

俄羅斯、烏克蘭到底會不會打起來？沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》中表示，他的答案一以貫之，不會打。因為目前這個狀況叫「緊而不破」，「緊而不破」的局面，對大家都有利。

沈富雄接著指出，俄羅斯總統普丁得到他要的，也就是烏東的聲勢太高，暫時不會去參加北約；而北大西洋公約這一邊，有些平時沒什麼戰鬥意志的成員國，現在也稍微有一點團結的意向，還有美國之下的兩個「大阿哥」德國和法國，也稍微有一點作為，德國送了一點東西、講了一些話，法國更是大舉出手說「我來談」，雖然沒有結果，但對北約而言沒什麼壞處，對於烏克蘭，當然這種情況並不理想，但也不是很差。

沈富雄認為，現在俄羅斯、烏克蘭如果打起來，對普丁不利，也對北約不利，對烏克蘭最糟糕，因為戰場就在它的國土上。

另針對美國國務院向滯留在烏克蘭境內的美國公民喊話，要他們盡快離開，沈富雄覺得，作為全世界第一大國的總統，到底要撤僑還是不要撤僑，像這種軟趴趴的講法，他自己若是美國公民，就會「完全看不起你，下次絕對不投給你」。