「請問這是哪台機車呢？」一名男網友在臉書曬出一張照片，跪求網友解惑突片中的機車型號，但文章曝光後，不少網友見照片都大噴鼻血，歪樓直呼「車頭燈亮到看不清機車」。

男網友在臉書社團《爆廢公社》發文，短短寫下一句「有沒有人知道後面那台機車型號？很像越野機車」，仔細檢視原PO的照片，圖片中為一群女性穿著貼身的運動裝，正在進行戶外瑜珈體驗，而在照片的角落後方隱約可見一台重型機車，疑似就是原PO要詢問的機車型號。

但文章曝光後，網友全被照片中多位正在做瑜珈的女性吸引，因為在正中央示範動作的女民眾身穿低胸上衣，而當時伸展的瑜珈動作為弓箭步，上身需略微前頃，使女民眾胸前的深溝一覽無遺。

網友歪樓表示，真的只看的到車頭燈。（翻攝自臉書）

不少網友紛紛在留言區歪樓表示，「翹臀型」、「我放大看了好幾次還是看不清楚」、「大C小D」、「我絕對沒有放大照片來看」、「快掉出來了」、「車頭燈太亮看不到什麼牌子的車」、「36G無誤」、「車牌號碼看起來是34D-xxxx」、「奇怪了，我放大看之後機車就不見了」、「這畫面真好看」；但也有網友認真表示，後方的機車型號應該是本田CT125。