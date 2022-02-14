國民黨台北市議員張斯綱、台北市議員擬參選人黃瀞瑩今接受廣播專訪談及2024柯侯配。(楊亞璇攝)

劉泰英稱2024「侯柯配」最可能勝選 侯友宜回應了

藍白合話題持續延燒，前國民黨黨管會主委劉泰英喊出2024「柯侯配」，唯有新北市長侯友宜與台北市長柯文哲搭配，是有可能勝選組合。台北市議員擬參選人黃瀞瑩今指出示，需要長期默契培養，更透露兩人私下互動。

國民黨台北市議員張斯綱、黃瀞瑩今接受廣播專訪，張斯綱表示，對於2024，大家有很多想像空間，今年投完票之後，2024已迫在眉睫，明天此時就有很多「柯Ｘ配」、「侯Ｘ配」「XX配」就會出來，2024非綠可能要有大聯盟，到時候可能不只藍白合，說不定有其他力量一起合作。

張斯綱說，不是跟民進黨爭奪政權，「你吃香喝辣八年，下一輪該我」，這層次就很低，合作是要幫台灣提出另一條路想像，另一種政策方向，另一些人才有發展舞台，不是讓一黨長期把握掌權，出現腐敗、分贓等等，2024非綠力量要有合作平台，屆時再談某某配可能更實際。

對於基層是否不樂見藍白合，張斯綱認為，今年選舉2022選舉，以民眾黨來說，也很難談藍白合，因為今年民眾黨初試啼聲第一年，不能第一年自己沒有展現就談合作，以後民眾黨怎麼走下去。

張斯綱指出，國、親有經歷過，剛開始也很難合作，後來發現兩邊理念一致，出現一些政治力量轉變後，才有國親合，今年也不覺得民眾黨或柯主席要藍白合，更何況藍白合從議員提名合作，目前沒有這個環境、氣氛，今年就各自努力，但不要傷和氣，「真正的合作大局是在2024」。

張斯綱說，國民黨主席朱立倫講在野力量要合作，範圍很寬，立法院法院上也要合作，坦白講合作兩方要從小地方也要培養默契，人員之間沒有教親、默契，怎麼合作，會突兀、很難合作。

黃瀞瑩也認同，侯柯配、柯侯配等，需要長期默契培養，不是組字句就可以排起來，侯、柯過去在雙北論壇，也組成蠻多默契，兩人私底下互動有點特別，柯文哲比較少講話，比較害羞，但侯的個性可以跟人家勾肩搭配聊天，每次看到柯就拍他肩膀說，「欸，兄弟欸」，不過講這些都太早，2024說早不早，還是有一點時間。

黃瀞瑩強調，現在面對第一次民眾黨選戰，很多新人要浮上檯面，藍白合一開始提的時候，她自己就說如果對選舉有信心，不需要做這件時間，民眾黨第一次挑戰、初試啼聲，必須要繳漂亮成績單才能對選民交代。

黃瀞瑩表示，所有人都在談什麼合，但沒有人談到怎麼做對北市市民利益是最好的，這有一點考量選票、利益，沒有人說台北市未來可以得到什麼樣的市長，台北市民希望未來有理性溝通空間的市長，而不是一直討論政黨合作。

對於兩黨支持者調性，張斯綱指出，國民黨、親民黨2000年以來，系出同源，支持者很接近，方向路線都一樣，2006、2007大量親民黨公職人員改掛國民黨參選，彼此之間沒什麼尷尬的感覺，回來毫無懸念，但民眾黨的支持者來源比較多，有柯粉、淺綠、少部分親民黨，群眾基礎不一樣，認為合作要有目標，為目標合作才會把所有力氣拿出來。

黃瀞瑩也說，兩個政黨風格不太一樣，支持者年齡層、職業層，對政治想像還沒有那麼契合，理念上需要交流，合作有很多模式，議題上可以合作，開放食品也可以討論在國會合作對執政黨提出質疑，這也是在野大聯盟概念，選舉一張票投出去就決定，要非常審慎思考。