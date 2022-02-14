花旗集團出售台灣消金業務交易案，會計師已出具「分割讓與營業之營業價值合理區間在新台幣895～1055億元」，有其公允可論。熟知併購交易的專家表示，買方星展銀行接下來的工作，是實際查核（D.D.）花旗台灣「表外」的潛在價值，諸如50萬名財富管理客戶持有的衍生、結構型等海外資產價值，及個人信貸年期回報率等，這些也都與主管機關討論過，流程清清楚楚。

金融業務獲利來自客戶與銀行的往來/交易內容，即業內所稱的「客戶生命周期價值」（LTV），花旗消金客戶信用品質非常好，絕對遠超過所有國銀，連星展集團執行總裁高博德都一再表示，「星展買到了『優質資產』」，未來要做的是順利從花旗移轉到星展，尤其3500名花旗消金員工，也是個個業務強將，對星展來說，確實是在台灣業務上吃到大補丸。

花旗集團出售台灣消金業務，在台灣子行1月27日董事會決議通過下，與星展銀行簽署「營業移轉契約」。皆為公開發行公司的花旗（台灣）銀行和星展銀行（台灣）3月1日將舉行股東臨時會，提請股東會決議，依法完成分割併購法定流程。此次股臨會開會通知在上周五（2/11）出函，通知書附件一為PWC資誠會計師事務所提供的「價格合理性意見書」，內容詳細記載花旗台灣消費金融業務暨相關資產負債，也就是此次擬移轉標的的處分。

會計師出具的報告中，花旗台灣此次分割讓與營業的營業價值逾715.22億元，近乎於花旗消金部門淨資產值，該值高於新光銀、凱基銀、台中銀、滙豐(台灣)商業銀行、遠銀、京城銀、渣打銀、陽信銀等17家本國銀行的個別整體淨資產；此外，依據央行統計至2021年10月的本國銀行消費金融客戶數及放款餘額，花旗消金客戶數排名37家銀行（含2家純網銀）的第12位，且對銀行機構是負債的存款部位，花旗台灣能把每戶平均金額控制在僅略高於排名29位的陽信銀行，甚至是兆豐銀行該值的三分之一。

對照星展銀行（台灣）端公布的資訊，包括花旗集團自1985年在台推出消費金融業務以來，擁有的45家分行、270萬信用卡戶及無擔保信用貸款帳戶，以及50萬名存款及財富管理客戶，以及3500名消費金融部門員工。星展並公開，截至2021年9月30日止，花旗（台灣）銀行消費金融業務盈利性資產規模為新幣203億元（約新台幣4219億元），總存款金額約為新幣151億元（約新台幣3140億元）。