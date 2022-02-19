台中旅人22號何茂彬表現優異。(台中市政府提供)

台中旅人隊長賴明輝帶領球隊以10比1贏得勝利。(台中市政府提供)

2022台灣企銀五人制足球聯賽19、20日兩天移師台中開踢，「台中旅人」今日首場以10分大勝，讓現場為之振奮！中市運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席開幕，除了為選手加油打氣，同時也感謝中華民國足球協會帶來五人制足球賽事。賽後李局長與全隊一起送上生日蛋糕，與全場球迷一起為今日二位球員劉如明、黃郅欽祝福生日快樂，也恭喜「台中旅人」在主場奪首勝，期待明日再創佳績！

李昱叡表示，盧市長上任後積極推動各年齡層足球運動，市府也與相關單位合作發展職業運動，帶動城市運動風氣。2022台灣企銀五人制足球聯賽吸引6支勁旅參賽，「台中旅人」由曾擔任國家代表隊助理教練的李名宥領軍，搭配在地年輕優秀的基層教練及選手出賽，這週主場賽事中也安排多項主場應援活動，歡迎熱血球迷進場觀賽，為選手加油。

李昱叡說，市府積極推動五人制足球運動發展，已在「東勢樂活運動館」成功辦理多項室內五人制足球賽事與活動，包含「台中市五人制足球全國邀請賽」、「五人制足球教練講習」等，未來將持續與各運動團體合作，支持強化五人制足球相關資源，建立台中五人制足球選手培育管道。

運動局強調，2022台灣企銀五人制足球聯賽現場因應防疫，落實實聯制、佩戴口罩、手部消毒等規定，敬請民眾配合並遵守防疫規範。相關資訊可上官網查詢，也可透過中華民國足球協會YouTube頻道CTFATV即時觀賞精采賽事。