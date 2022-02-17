英超本週末進行第26輪賽事，重頭戲在週末壓軸（台灣時間2/20 01:30），由一路高歌猛進的「藍月亮」曼城，坐鎖阿提哈德主場，迎戰3連敗跌勢不止的托特納姆熱刺，相信彩迷看到這裡對勝負已有定見，但且慢，熱刺真的對曼城毫無招架之力嗎？

穩居榜首的曼城比利物浦多賽一場，但握有9分領先優勢，本季衛冕英超冠軍前景大好。熱刺本季目標則是重返前4，取得歐洲冠軍聯賽參賽資格，目前以36分積分排名第8，落後排名第4的曼聯7分但少賽3場，因此失分比曼聯少，爭奪前4仍有希望，不過除了曼聯，競爭者還有西漢姆聯、兵工廠和狼隊，難度還是不小。

曼城近15輪聯賽取得14勝1和的恐怖戰績，除了領先利物浦9分，更領先暫居第3的切爾西多達16分（同樣少賽一場），已逐漸拉開與競爭對手的差距。曼城本季沒有太大的人員變動，只引進了維拉核心格拉利許（Jack Grealish），送走了受傷病影響上季已遠離先發陣容的前鋒阿奎羅（Sergio Aguero），總教練瓜迪奧拉（Pep Guardiola）雖然未能補進中鋒的空缺，但不管是擺上巴西前鋒傑蘇斯（Gabriel Jesus），或是他在巴塞隆納時期就經常使用的無鋒陣，都依然進退自如。曼城在本季初也曾經歷一段小低潮，開幕戰就以0：1不敵熱刺，前10輪只拿下6勝2和2敗，但在傷員陸續回歸後，曼城就像加滿油的跑車，往冠軍終點高速衝刺。

曼城擁有全聯盟最佳的防線，本季25輪只丟14球，有15場比賽不失球，其中有14場都是由巴西門將艾德森（Ederson）把關；曼城同時也是全聯盟最會進球的球隊之一，與利物浦以61球並列第一，但利物浦的進球集中在四名前鋒薩拉（Mohamed Salah）、馬內（Sadio Mané）、佛米諾（Roberto Firmino）和若塔（Diogo Jota）身上，而曼城除了經常客串前鋒的斯特林（Raheem Sterling）貢獻10球外，進6球以上的德布勞內（Kevin De Bruyne）、馬雷斯（Riyad Mahrez）、伯納多席爾瓦（Bernardo Silva）和福登（Phil Foden），都是攻擊中場、翼鋒或是偽9號，曼城藉由高位逼搶戰術，強大的個人控傳能力，以及合作純熟的跑位配合，創造出讓對手防不勝防的進球機會。

不過曼城也並非毫無破綻，全員壓上高位逼搶，碰上擅長防守反擊的隊伍，一旦在中場被斷球，也容易讓對手踢出一擊必殺的進球，熱刺在開幕戰1：0擊敗曼城，就是一場完美演繹。當然不得不提的就是南韓一哥孫興慜，他已經連續4次在主場面對曼城都取得進球，熱刺更寫下主場對曼城4連勝的紀錄，而且4勝都完封對手。不過，熱刺作客對曼城就完全是相反的結果，曼城近6次在主場對熱刺拿下4勝2和，佔有絕對優勢，但還是別忘了孫興慜，這6個客場他也進了3球。

曼城本季只輸過2場比賽，另一敗是在主場0：2不敵水晶宮，值得熱刺參考的對手還有南安普敦，聖徒是到目前為止，本季唯一兩戰曼城都沒有輸的球隊，作客0：0、主場1：1。熱刺無論是前任主帥桑托（Nuno Espírito Santo）還是現任總教練孔蒂（Antonio Conte）都擅長穩守反擊戰術，熱刺擁有單打能力佳而且速度飛快的孫興慜，只要戰術執行得宜，熱刺仍有機會爆冷取分。以兩隊的近況而言，推薦熱刺獲勝或受讓客勝需要強心臟，但不妨從熱刺能取得進球的方向考慮，兩隊是否都進球（是）或是客隊正確進球數（1），會是不錯的選擇。