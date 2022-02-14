就算謠傳「大鬍子」哈登堅持提出交易申請離開籃網的部份理由，就是不滿籃網隊友厄文可以兼差打球，杜蘭特還是跳出來替厄文喊冤，強調外界總是把厄文當作最佳的替罪羔羊，杜蘭特甚至放話，他從未說過籃網本季就要奪下總冠軍的話。

「很顯然人們都會散布這個交易的謠言，厄文很容易被當成替罪羔羊，尤其是對媒體與球迷來說，」杜蘭特表示，「他們喜歡用厄文當成很多問題的替罪羔羊，很容易去怪罪他，我無法猜測哈登想法，但我知道很多媒體會把責任推給厄文。」

杜蘭特更認為，厄文拒絕接種疫苗導致無法在主場打球，並未對籃網帶來太大影響，「這很難衡量，我沒跟每個人討論過這件事，但我們都是職業球員，我們知道沒有一個球員是什麼感受，不管厄文在不在，球隊氛圍與文化不會有改變。」

「老實說，我從不認為我們本季就要奪冠，就算奪冠還是我們的目標，」杜蘭特說，「我們要先完成一些步驟，除了傷兵問題，班西蒙斯也要趕緊融合進來，讓整個球隊團結起來，在考慮總冠軍前，我更希望讓所有球員上場，這才最重要。」