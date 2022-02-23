路迦生醫(6814)LuLym-T細胞治療技術目前已獲美國肝癌孤兒藥資格，並通過美國FDA與台灣衛福部IND審查，於肝癌I/II/IIIa期已接受根除性治療後的肝癌病人，進行人體二期(Phase II)臨床試驗，本季在台啟動收案，預計年底完成，目標2024年台、美送件申請藥證。

路迦所使用「LuLym-T細胞治療技術」是用記憶型T細胞，具有高度專一性，可以辨識癌細胞，但特別是具有再生功能，因此，可以在體內不斷的再生、巡邏，當癌細胞初期復發時即可第一時間來殲滅，達到持續攻擊癌細胞及有效延緩癌症復發的特性，而政府努力推進的《再生醫療三法》旨在讓細胞治療走向異體化、自動化、量產化，其中，「再生醫療製劑管理條例」主要管理製劑與產品，並且納入「暫時性許可」制度，讓已進行臨床二期試驗、被視為臨床上已有需求的細胞療法，有機會讓沒有治療選擇的病人提早使用，未來此條例的通過將有助於公司「LuLym-T細胞治療技術」的推廣。

路迦除了在細胞治療業務馬不停蹄的往前邁開外，另在兩大營運項目-美妝保養產品方面，自有品牌FreshO2積極擴大電商平台的市場占有率，今年邁入第五周年，也以「推翻自己－品牌重塑」推出全新Ripened－後熟成系列，象徵洗禮和淬鍊，其中包含柔軟沙岸、蜜漬玫瑰2款6色眼影盤，受到消費者愛戴且擁有高回購率，期受惠於後疫情消費型態轉向線上平台的驅動下，創造今年銷售業績更上層樓；而在醫管平台方面，醫療設備及照護機構租賃、管理顧問服務收入，穩健奠定路迦營運規模放大，助力細胞治療技術平台的未來發展。