本週五上午09:30美國職籃NBA即將上演費城76人對戰密爾瓦基公鹿的精彩戲碼，76人與公鹿目前分別排名聯盟東區的第5以及第3名，值得注意的是76人是聯盟東區最會打客場比賽的球隊，他們客場戰績18勝10敗勝率接近六成五，與公鹿主場20勝10敗、六成六的勝率相去不遠，兩強對決究竟誰會勝出呢？

上週台灣時間2/11交易截止日前，戰力完整的衛冕軍團公鹿維持原來陣容，依舊是本季奪冠的超級大熱門；76人則有大幅變動，把遲遲未出賽且與球團不合的2016年狀元控衛西蒙斯(Ben Simmons)附上球隊首席三分射手柯瑞弟(Seth Curry)以及禁區悍將德拉蒙德(Andre Drummond)送出至籃網，並換來全明星大鬍子哈登(James Harden)以及鋒線米爾賽普(Paul Millsap)。

76人這筆交易對球隊戰力非常加分，不僅無痛排出不願出賽的西蒙斯，換來的哈登自帶遠程砲火也可補足柯瑞弟出走的外線空缺，最重要的是大鬍子這台進攻發動機可以大大舒緩艾比德(Joel Embiid)進攻上的壓力，哈登預計明星賽後即可為76人出戰，他與艾比德的擋拆攻勢將造成聯盟其他球隊的大麻煩。

週五76人與公鹿之戰由公鹿勝出機會較大，因為76人目前有一明顯硬傷，就是他們貧弱的三分火力，送走全隊三分進球數最多的柯瑞弟之前，76人全隊場均三分進球數不到11顆，三分能力排名聯盟倒數第三，如今處於沒有柯瑞弟而哈登還在養傷的過渡階段，公鹿在防守上主要重兵圍剿76人的王牌艾比德即可，因此本役強推公鹿讓分過盤。