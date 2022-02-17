推薦賽事 : 2/21(一)，02:00 卡羅萊納颶風@匹茲堡企鵝

NHL傳統強權匹茲堡企鵝上季以分區榜首進入季後賽，但首輪面對貧攻的紐約島人防守卻大崩盤，6戰合計慘失19球，最終以2勝4敗遭到淘汰。本季捲土重來的企鵝席捲聯盟，目前暫居大都會分區榜首，下週一(2/21)企鵝將在主場迎戰防守勁旅卡羅萊納颶風，颶風憑藉著強勢防守在大都會區緊咬企鵝，此戰作客匹茲堡，預計將帶給企鵝前鋒群巨大的考驗。

企鵝的鎮隊之寶克羅斯比(Sidney Crosby)生涯已替匹茲堡打下三座史坦利金盃，雖然生涯即將進入尾聲，但近兩季的射正率依舊能維持在12%以上。而企鵝目前的頭號攻擊手是身材不起眼的甘澤爾(Jake Guentzel)，2013年選秀會落到第三輪才被挑中的甘澤爾進入聯盟後展現全面的攻擊技巧，近年已逐漸成為企鵝的進攻重心。防守端方面，主戰門將傑瑞(Tristan Jarry)上季面臨撞牆期，整季狀態起伏較大，季後賽失常更導致企鵝提早打包回家。本季傑瑞重拾身手，救球率92.5%是個人生涯最佳紀錄。以企鵝目前均衡的攻守戰力，加上閃電與棕熊等傳統強隊本季戰力下跌，匹茲堡可望在克羅斯比生涯後期再拚一座史坦利金盃。

颶風本季防守端表現無懈可擊，場均失球2.37球(聯盟第一)及場均被射正數28.5次(聯盟第二)都名列前茅，銅牆鐵壁的防守讓各隊吃足苦頭。進攻端方面，亞霍(Sebastian Aho)與斯維奇尼科夫(Andrei Svechnikov)雙箭頭的效率依舊出色，本季網羅的狄安傑洛(Tony DeAngelo)也填補上漢米爾頓(Dougie Hamilton)離隊後的後場缺口，讓颶風的先發戰力能維持不墜。狄安傑洛曾是紐約遊騎兵極力培養的明日之星，但上季因紀律問題遭到遊騎兵釋出，需才孔亟的颶風季外在自由市場僅以一百萬美金就網羅到攻守兼具的狄安傑洛，獲得重生機會的狄安傑洛以出色表現回報颶風，這筆雙贏的補強絕對是颶風本季能繳出佳績的原因之一。

雙方攻守兩端帳面上的數字不相上下，但以進階數據觀察，颶風扣除Power Play進球後的純射正率只有8.8%，而企鵝本季場均給對手的判罰時間(Penalty in Minutes)僅有6.5分鐘，其優秀的防守紀律將會大幅削弱颶風進攻端的威脅。另一方面，企鵝本季飽受傷勢困擾的老將馬爾金(Evgeni Malkin)上週也重返賽場，筆者看好前場再添一名可用之兵的企鵝有機會在主場擋住來勢洶洶的颶風，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。