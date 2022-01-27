2022年卡達世界盃足球賽將在今年11月21日點燃戰火，到目前為止已有13支隊伍取得參賽資格，但除了主辦國卡達和南美兩大強權巴西、阿根廷外，其餘10支都是歐洲區資格賽小組首名的出線隊伍，亞洲區和中北美洲及加勒比海區仍陷於膠著。本週又是國際賽週，非洲區由於還在進行非洲國家盃，因此資格賽第3輪的10強對決3月才會上演，歐洲區的12搶3附加賽也是安排在3月；本週上演的將是亞洲區的第7、8兩輪、中北美洲及加勒比海區的9至11輪、以及南美洲的15和16輪。

亞洲區的12強賽分成兩組各6隊，因此每隊將要10輪比賽，兩組的前2名直接晉級，第3名踢附加賽拿到亞洲區名額後，再進行跨洲附加賽搶一張世界盃入場券。前6輪結束，A組的伊朗和南韓分別拿到16和14分，大幅領先僅有6分排第3的阿聯大公國，本週兩輪比賽將有機會提前取得世界盃資格。伊朗第7輪主場對伊拉克，只要打贏這場「兩伊戰爭」，即可提前3輪打開世界盃的大門。南韓作客黎巴嫩較有難度，雙方首回合交鋒南韓在主場僅以1：0獲勝，這次作客，在英超效力的球星孫興慜與黃喜燦都因傷缺陣，前鋒只有法甲波爾多的黃義助獨挑大樑，存在失分隱憂。南韓連兩輪作為客隊，不過第8輪面對同組最弱的敘利亞，比賽地點是在杜拜的中立場，有可能是南韓提前出線的契機。

B組以沙烏地阿拉伯16分最為有利，第7輪主場對阿曼有絕佳機會再添3分，出線機會已高唱入雲。12分緊追在後的日本連兩輪主場，但先後迎來中國和沙烏地兩支勁旅，中國雖然只有5分排名第5，但出線仍未絕望，但連兩個客場對日本和越南是關鍵，如果輸日本將確定無法取得前2名，再輸越南的話第3名也很渺茫。11分暫居第3的澳洲先在主場對越南，再作客鬥阿曼，看好能超越日本，回升至第2名。

中北美洲及加勒比海區是8強搶3.5個名額，加拿大本屆異軍突起，4勝4和16分暫居第一，本週三輪分別作客對宏都拉斯、主場對美國、作客對薩爾瓦多，宏都拉斯和薩爾瓦多是小組最後兩名，分別只有3分和6分積分，出線基本無望，加拿大擁有里爾的J.戴維斯(Jonathan David)、貝西克塔斯的拉林(Cyle Larin)和布魯日的布坎南(Tajon Buchanan)等年輕旅歐前鋒助陣，加上多名在美職(MLS)表現活躍的中後場好手像奧索里歐(Jonathan Osorio)、凱伊(Mark-Anthony Kaye)和K.米勒(Kamal Miller)，兩戰墨西哥拿下1勝1和，作客對美國也踢平1:1，絕對有實力在本週提前鎖定出線資格。美國15分排名第2，記取上屆資格賽最後一輪遭逆轉出局的教訓，相信有能力重返世界盃。墨西哥最近連輸美國和加拿大吞下2連敗，但這也是墨西哥前8輪唯二的敗績，目前墨西哥與巴拿馬以14分並列第3，兩隊將在第11輪正面交鋒，主場的墨西哥勢必要保住3分，以確保史上第17次，也是連續8屆取得參賽資格。

南美洲有4.5個名額，但形勢較為詭譎，除了已出線的巴西和阿根廷外，23分的厄瓜多暫居有利位置，由於厄瓜多是高原主場，他們本屆在主場已取得5勝1和1敗的戰績，包括擊敗烏拉圭、哥倫比亞和巴拉圭，第15輪主場迎戰練兵心態的巴西，絕對有機會不敗甚至取勝而回，估計厄瓜多繼2014年後再戰世界盃的機會不低。

第4個出線席位可能要踢完這兩輪才會明朗，目前排第4的哥倫比亞和第5的秘魯都是17分，第6的智利和第7的烏拉圭都是16分，同樣有高原主場優勢的玻利維亞15分，巴拉圭則是13分，第4至第9名球隊之間的差距僅有4分，這兩輪比賽隨時有可能大幅度的逆轉排名。

第15輪最值得關注的非哥倫比亞主場對秘魯之戰莫屬，贏球的一隊將單獨佔據第4名，哥倫比亞最近5輪資格賽4和1敗，但這5場比賽全部沒有進球。秘魯近5輪則拿下3勝2敗，但2敗都在客場，客場唯一獲勝是擊敗墊底的委內瑞拉，看好哥倫比亞在主場繼續力保大門不失，有機會以1球小勝。