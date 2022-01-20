NHL冰球推薦賽事 : 1/22(六)，08:00 紐約遊騎兵@卡羅萊納颶風

目前並列大西洋區榜首的紐約遊騎兵與卡羅萊納颶風將在本週六狹路相逢，遊騎兵本季擁有聯盟最佳的客場戰績(15勝7敗2和)，而颶風的主場戰績12勝4敗1和同樣傲視群雄。遊騎兵雖然帳面上戰績亮眼，但火力不濟是一大硬傷，淨勝球+17在東部僅排第七，此役作客挑戰攻守兼具的颶風，不僅防守端不能恍神，進攻端也得有超水準的發揮才能保住分區榜首位置。

上季被拒於季後賽門外的遊騎兵本季戰績大躍進，門將謝特斯金(Igor Shestyorkin)的破繭而出改善了遊騎兵的防守體質，被球團寄予厚望的謝特斯金經過兩季的磨練後，本季搖身一變成為聯盟最強悍的門將，救球率93.9%、場均失球1.99球都是聯盟最佳。但進攻端是遊騎兵的隱憂，主力前鋒帕納林(Artemi Panarin)本季狀態欠佳，射正率12.5%是近四季最低，加上目前仍沒有人能補上布赫內維奇(Pavel Buchnevich)離隊後的火力缺口，遊騎兵本季場均進球大幅衰退至2.85球(上季3.14球)，攻擊效率大不如前。

颶風本季攻防效率都與上季相去不遠，陣中雖然沒有數據亮眼的超級明星，但以亞霍(Sebastian Aho)為首的鋒線都能攻擅傳，近幾季都能維持穩定的進攻效能。除此之外，本季颶風在第二、三節的淨勝球分別為+12及+22，板凳席的火力絲毫不亞於先發陣容。而颶風近年能成功依靠的是堅強的防守體系，斯凱(Brady Skjei)與佩斯(Brett Pesce)這對後場搭檔是各隊鋒線的惡夢，兩人都擁有出色的路線預判能力及防守紀律，是防守系統的核心，本季颶風場均讓對手的射正次數27.8次及場均失球2.29球都高居聯盟第一，在波士頓棕熊進入換血後，颶風也取而代之成為聯盟最穩定的鐵血軍團。

颶風進入一月後迎來火力大爆發，場均進球高達4.5球，有過半的場次進球數在6球以上。而遊騎兵雖然有穩定的防守，但進攻端依舊缺乏威脅性，面對攻守狀態均衡的颶風，恐怕會難以招架。另一方面，遊騎兵第三組的左翼拉佛雷尼爾(Alexis Lafreniere)此戰將因為新冠肺炎缺陣，對於火力疲軟的遊騎兵無疑是雪上加霜，因此筆者看好颶風能在主場逼退遊騎兵，獨立站上分區榜首位置，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。